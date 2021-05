Tendances Première : « Projeter les films de ma carrière » sur Auvio

Quelles études ? Quel métier ? Comment choisir aujourd’hui son métier de demain ? Beaucoup de jeunes ne savent pas trop comment orienter leur future carrière ? Et bien des parents sont démunis pour aider leur enfant dans ce choix ? Et si on s’inspirait de l’Ennéagramme (cette fameuse méthode de développement personnel) et des métiers du cinéma pour faire les bons choix d’orientation. C’est ce que propose Isabelle Arimont, criminologue, coach formatrice et professeur de danse qui a développé, avec son collègue Frédéric Nils, docteur en psychologie et sociologue, une nouvelle méthode d’orientation à destination des jeunes «Quelles études ? Quel métier ? Comment choisir aujourd’hui son métier de demain ? Beaucoup de jeunes ne savent pas trop comment orienter leur future carrière ? Et bien des parents sont démunis pour aider leur enfant dans ce choix ? Et si on s’inspirait de l’Ennéagramme (cette fameuse méthode de développement personnel) et des métiers du cinéma pour faire les bons choix d’orientation. C’est ce que propose Isabelle Arimont, criminologue, coach formatrice et professeur de danse qui a développé, avec son collègue Frédéric Nils, docteur en psychologie et sociologue, une nouvelle méthode d’orientation à destination des jeunes « Projeter les films de ma carrière ».