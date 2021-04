CIVIX est une ASBL belge fondée en 2018. Elle rassemble 58 étudiants bénévoles issus de diverses universités belges, dont la mission est de renouer les jeunes à la politique, de manière neutre, via de l'information et de la sensibilisation. Avec Louise Schréder et Thomas Pirotte membres de la Team Academy de Civix.https://www.facebook.com/civix.be