Le Réseau Brabançon pour le Droit au Logement (RBDL) et ses partenaires sortent un tutoriel vidéo pour aider les citoyen•ne•s à s'approprier leur habitat et à développer leur capacité à agir. Intitulée "Fais ton permis toi-même !", cette vidéo didactique de 45 minutes est mise en ligne et visible gratuitement. On en parle avec Denis Delpire et Vincent Wattiez