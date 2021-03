Tendances Première : « Demain est un autre jour et tant de choses m'attendent », émissions et podcasts consacrés à la parole des jeunes. Avec Christine van Acker sur Auvio

Focus sur « Demain est un autre jour et tant de choses m'attendent » émissions consacrées à la parole des jeunes. Diffusions les mercredis 24 et 31 mars, et 7 avril, à 22h, sur la Première dans Par Ouï-Dire (RTBF radio). Et, en podcasts ensuite sur le site de l’émission. Avec la réalisatrice Christine van Acker. https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_par-oui-dire?programId=272