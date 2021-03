Tendances Première : Le manuel qui dézingue (Ed. Eyrolles) avec Nathalie Anton sur Auvio

Offrir des poupées à sa fille et des camions à son garçon, demander à la première de ne pas parler trop fort et au second de ne pas pleurer, encourager la sensibilité artistique de l'une et les compétences scientifiques de l'autre, valoriser l'élégance chez les femmes et la performance chez les hommes... de nombreuses attitudes véhiculent ces stéréotypes tellement ancrés dans notre culture qu'ils échappent encore trop souvent à notre vigilance. Comment faire, lorsque l'on est parent, pour protéger ses enfants des clichés sexistes ?