Tendances Première : Écoute active : comment écouter les autres au travail ? Avec Jean-Olivier Collinet de jobyourself sur Auvio

Trop souvent, on écoute sans écouter, d’une oreille seulement. Et avec le télétravail, entre les réunions à distance, les images pixellisées et une connexion Internet approximative, la tendance ne va pas en s’arrangeant. Tendre vraiment l’oreille présente pourtant de nombreux avantages, comme celui d’éviter les malentendus ou d’être à l’affût des dernières nouveautés de l’entreprise. Comment passer à une écoute active, pour mieux communiquer ? Avec Jean-Olivier Collinet de jobyourself. www.jobyourself.be www.dies.be