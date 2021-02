Tendances Première : DME ou Diversification alimentaire menée par l’Enfant. sur Auvio

De plus en plus de jeunes parents délaissent les traditionnelles purées et compotes et choisissent une façon très différente pour introduire une alimentation solide à leur enfant : la DME. L’idée étant de ne plus proposer des petits plats mixés mais bien de présenter à l’enfant des morceaux bien cuits de fruits et de légumes. A lui de les manipuler et d’en découvrir petit à petit le goût. Quand démarrer la DME ? Quelles sont les avantages et les difficultés de cette méthode ? A quoi les parents doivent-ils être attentifs ? On en parle avec Geneviève VanBellinghen, Diététicienne nutritionniste et notre maman-témoin, Juliette. « Petites mains, grande assiette » d’Annie Talbot, Evelyne Bergevin, Marie-Eve Richard et Emilie Pinard- Editions La semaine https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1373509372710531&id=858592810868859 https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Nouveaux-aliments-diversification.pdf