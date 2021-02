Tendances Première : "Maman cercle", pour pratiquer la méditation en ligne entre mamans ! sur Auvio

« Maman Cercle » propose une plate-forme, une communauté de pratique de méditation, un sangha laïque en ligne pour toutes celles qui se sentent mamans. C'est un rendez-vous en ligne de 45 minutes à chaque pleine lune et nouvelle lune, pour méditer et échanger en conscience autour de thèmes à la croisée de la parentalité, de la pleine conscience, l'écologie, de la sororité, du couple, de la spiritualité, de l'activisme : nos vies. Avec Caroline Lesire co-fondatrice et coordinatrice. https://mamancercle.fr/ https://www.facebook.com/mamancercle/