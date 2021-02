Tendances Première : « Un bébé si je peux »,une BD sur l'infertilité et la Procréation Médicalement Assistée sur Auvio

« Un bébé si je peux » est une BD sur l'infertilité et la Procréation Médicalement Assistée. Son auteure, Marie Dubois a mis sept ans à faire un enfant. Sept longues années de montagnes russes émotionnelles pour tenter ce qui peut sembler le plus naturel au monde. Hystérosalpingographie, azoospermie, hormone anti-müllerienne, FIV ICSI... Cette bande dessinée aborde avec humour toutes les questions que se posent les couples et leur entourage : sexualité, fécondité, sentiment de honte...