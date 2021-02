Déborah Danblon et ses bons conseils lectures pour nos ados (mais pas que…) : Sandrine Beau – Le jour où je suis mort, et les suivants – Alice Jeunesse La vie devant nous – Eva Kavian – Mijade Zone J Vincent Cuvellier – Le plus mauvais livre du monde – Nathan Court toujours Bref, de fameux sujets et une petite fugue !