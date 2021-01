Tendances Première : L’estime de soi face à la recherche d’emploi, comment garder confiance ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sur Auvio

Entre les silences et les réponses négatives on se demande si nos candidatures sont bien reçues et perçues. On se dit que nos compétences et qualités ne sont peut-être pas assez mises en avant dans notre CV ? Et inévitablement, on commence à douter de nous… et à s’interroger : “qu’est-ce que je vaux, finalement, sur le marché du travail ?” Alors, pourquoi cette période de recherche d’emploi met notre estime de nous-même à rude épreuve ? Et comment, sereinement, garder confiance ? On vous explique tout avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.