Avec la crise du covid, les jobs étudiants ont fondu comme neige au soleil. L’horeca est fermé et le baby-sitting est interdit à cause de la limitation des contacts sociaux. Il faut donc réinventer le job étudiant. Comment ? On en parle avec Céline Van Hemelryck chargée de communication pour Infor Jeunes. https://inforjeunes.be/