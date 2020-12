Et si on apprenait les maths différemment? Grâce à des recettes de cuisine. Ce pari, c'est celui de Valériane Gréban et Maryse Collignon dans ce livre : "Les maths en douceurs. Devenir un pro en pâtisserie, savourer les maths" éd. Erasme. Un point de départ à une réflexion plus globale sur l'apprentissage.