Tendances Première : Vos parents ne sont plus vos parents (Ed. Eyrolles) sur Auvio

Vos parents ne sont plus vos parents (Ed. Eyrolles). Cette pensée résonne pour beaucoup d'adultes comme un coup de tonnerre. Mes parents resteront toujours mes parents ! Or, cette idée très simple - que vos parents n'ont plus à jouer de rôle parental - peut en réalité être un véritable soulagement. Nous sommes nombreux à souffrir d'une relation parfois compliquée et un peu ambiguë avec nos parents, ou disons plutôt, nos ex-parents. Et si vous pouviez avoir une relation différente, autre que celle que vous aviez avec eux en grandissant? On en parle avec Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont.