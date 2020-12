Tendances Première : Déborah Danblon: sélection de livres pour la Saint-Nicolas sur Auvio

Et si on lisait en famille pour la St Nicolas. C’est ce que nous propose Déborah Danblon, notre spécialiste des livres, avec : Des Haïkus plein les poches – Thierry Cazals, illustré Julie Van Wezemael – CotCotCot Editions Sirènes de Légendes – Rémi Giordano et Olivia Godat, illustré par Laura Pérez – La Martinière jeunesse Monstres et merveilles Cabinets de curiosités à travers le temps – Alexandre Galand, illustré par Delphine Jacquot – Seuil jeunesse Alice au pays des merveilles – Lewis Caroll, traduit de l’anglais par Emmanuèle Sandron, illustré par Valeria Docampo – Alice jeunesse