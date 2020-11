Tendances Première : Crise sanitaire : Le nombre d'appels chez Télé-Accueil augmente sur Auvio

Depuis le premier confinement, Télé-Accueil a constaté une augmentation de plus de 15% des appels reçus par rapport à l'année précédente. A côté des principaux thèmes abordés par les appelants (solitude, lien social, santé, actualité), qui forment une toile de fond relativement stable dans le temps, le thème du coronavirus et des angoisses qu'il provoque suit l'actualité de près : très présent pendant le premier confinement (jusqu'à plus d'un appel sur deux), il a décru jusqu'à 1 appel sur 6, mais la tendance est qu'il repart actuellement à la hausse. On en parle avec Pascal Kayaert, Directeur de Télé-Accueil Bruxelles