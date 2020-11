Tendances Première : Les espaces de co-working en plein mouvement suite au confinement avec Jean-Olivier Collinet sur Auvio

A l'heure de la seconde vague de la pandémie du Covid-19 qui se termine, comment résistent les espaces de co-working qui ont fleuri ces dernières années ? On note un impact sur le développement du travail flexible, notamment dans les grandes entreprises mais aussi la transformation d’hôtels en auberges de travail ou adaptation des chambres en lieu de travail pour la journée. Comment les espaces partagés ont adapté leur offre et quels seront les modes de travail de demain ? Avec Eveline Rigouts Directrice Opérationnelle du co-working Fosbury and Soon et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.