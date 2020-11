Tendances Première : Dynamisme et énergie grâce à une meilleure nutrition sur Auvio

Un webinaire gratuit : « Dynamisme et énergie grâce à une meilleure nutrition » - les clés pour gagner en santé et en énergie, et devenir plus dynamique et productif au travail grâce à une nutrition adaptée. Avec Myriam Kamouh, coach en nutrition certifiée en nutrithérapie, qui propose du coaching nutrition personnalisé mais aussi des workshops thématiques, pour particuliers et en entreprise. http://www.greencoachnutrition.com https://agenda.beci.be/l-alimentation-saine-en-entreprise-pour-la-sante-des-collaborateurs-et-celle-de-la-planete