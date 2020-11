Tendances Première : L’effet Dunning-Kruger, ou quand la confiance dépasse la compétence. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself. sur Auvio

Les récentes élections américaines avec l’attitude de Trump posent question. On pourrait expliquer son attitude par un effet de Dunning-Kruger qui pousse les personnes incompétentes à surestimer leurs capacités, et les empêche de se rendre compte de leurs erreurs ou de leur manque de compétences dans certains domaines. D’un autre côté, nous retrouvons aussi des personnes très compétentes qui tendent à sous-estimer leurs capacités, en pensant que les autres sont plus douées qu’elles. On vous dit tout avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself. http://jobyourself.be/