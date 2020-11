Tendances Première : Un Plan Hiver particulier mis en place par la Croix-Rouge de Belgique sur Auvio

Une famille sur quatre en Belgique vit dans la pauvreté. On compte 17.000 personnes sans-abri. 4000 sont recensées rien qu’à Bruxelles. Cette année, plus que jamais, toutes ces personnes plus vulnérables et en particulier celles qui n’ont pas de toit, ont besoin d’aide pendant le plan hivernal qui vient de débuter. On en parle avec Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. https://www.croix-rouge.be/situations-durgence/plan-hiver/