Tendances Première : DigitalForYouth.be sur Auvio

DigitalForYouth.be est une asbl qui s’efforce d’offrir à tous les jeunes un accès sûr et fluide aux TIC. À travers divers appels et projets, DigitalForYouth.be soutient les organisations qui s’engagent à combler la fracture numérique en Belgique. Une fracture dont plus personne ne nie l’existence. Ces derniers mois, DigitalForYouth.be a fourni un ordinateur portable à plus de 10.000 étudiants en Belgique. Vu que les besoins restent élevés, DigitalForYouth.be veut collecter et préparer encore 5.000 ordinateurs portables dans les semaines à venir. Pour cela, ils comptent sur les entreprises. Explications avec Gwenaëlle Dekegeleer et Philip Du Bois, Président du conseil d'administration