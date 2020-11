Face à la demande incessante d’occupations de nos enfants (hors écrans) et parce que la Saint-Nicolas pointe le bout de son nez, le Ligueur nous propose sa sélection de jeux et de jouets. Testés et approuvés par des parents, ces jouets ont parfois même le don d’exorciser l’actualité. Avec Yves Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes du Ligueur.