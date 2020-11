Tendances Première : Un centre pour femmes sans abri sur Auvio

Les nécessaires mesures de distanciation posées par la crise Covid ont libéré des budgets régionaux extraordinaires qui ont permis d'ouvrir en mai 2020 le centre idéal pour femmes sans abri. Un centre spécifique pour femmes. Un centre ouvert nuit et jour dans lequel les femmes ont pu se retrouver en tant que femmes. Un centre qui a permis aux équipes du Samu Social de considérer les résidentes comme des femmes avant tout. En outre, ce projet est mis en lumière par la réalisation de « Femmes », une série de 15 portraits de femmes accompagnées par le Samusocial qui se dévoilent au travers du regard du photographe Gaël Turine et des textes d'Anne-Cécile Huwart. On en parle avec Valentine Calisto coordinatrice du centre femmes.