Tendances Première : Teckno 2030 : Des outils technologiques au service de la santé et des soins sur Auvio

Les technologies font désormais partie intégrante des soins et du soutien à la personne. Le Fonds Dr Daniël De Coninck et la Fondation Roi Baudouin ont réuni un groupe de réflexion sur les questions soulevées par l’usage de ces outils technologiques. Dans le cadre de ce projet "Teckno 2030", les parties prenantes ont élaboré collectivement huit principes directeurs, les "8 Caring Technology Principles". Ces principes visent à guider les innovations technologiques qui ont pour vocation d'améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes au quotidien. On en parle avec Bénédicte Gombault, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin.