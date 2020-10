Tendances Première : La théorie du nudge pour inciter les citoyens à mieux agir ? sur Auvio

Des poubelles ludiques pour inciter à trier, des dessins au sol pour vous encourager à prendre des distances, des désinfecteurs interactifs, … Vous les avez sans doute vu fleurir partout depuis quelques années et particulièrement en cette période. Ce sont des «nudges». Derrière ce mot barbare se cache un concept récent issu de l’économie comportementale. Et si ces « nudges » pouvaient nous aider à changer nos comportements plus rapidement ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.