Tendances Première : Lovely Solidarity offre du soutien au femmes touchées par un cancer du sein sur Auvio

Le mois d’octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. L’association Lovely Solidarity offre du soutien au femmes touchées par un cancer du sein et a créé des «lovelybags » qui ont pour but d'améliorer le quotidien des femmes ayant subi une chirurgie du sein. On en parle avec Hedwige de Duve, fondatrice de Lovely Solidarity et Françoise Coeckelberghs, Administratrice.