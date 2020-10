Tendances Première : Jean-Olivier Collinet, l'économie de la passion sur Auvio

« L’économie de la passion », définit une économie dans laquelle les individus et les entreprises doivent abandonner la course à la grande taille et aux économies d’échelles au profit d’une offre basée sur l’intimité et la personnalisation. Ce concept rencontre un grand succès depuis quelques années mais est en plein boom depuis la crise Covid. Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself-Dies.