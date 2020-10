Tendances Première : « La crise et ses changements, parlons-en … » sur Auvio

La crise sanitaire et le confinement ont suscité pas mal de bouleversements et cette période ne laisse personne indifférent ! Elle touche de diverses manières la santé mentale tant individuelle que collective. La Ligue soutient les bruxellois.es à l’aide de plusieurs initiatives depuis le début de cette crise inédite liée à la pandémie du COVID-19. Ils lancent aujourd’hui une vaste campagne de sensibilisation parce que c’est maintenant qu’il faut être attentifs aux conséquences psychiques et sociales de cette crise de laquelle nous ne sommes pas encore sortis. Du 10 au 17 octobre se déroule la semaine pour la santé mentale.