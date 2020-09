Tendances Première : Entrepreneur ? Même pas peur ! 6 jours pour lancer ma boîte. sur Auvio

Entrepreneur ? Même pas peur ! 6 jours pour lancer ma boîte. En cette période particulière, on pourrait se poser la question de vouloir se lancer comme entrepreneur. Cette semaine a lieu le salon 100% digital «6 jours pour se lancer », qui connait son plus grand succès en termes d’inscriptions. Pourquoi un tel succès ? Aujourd’hui, sous quelle forme se lancer ? Comment s’associer ? Comment trouver la bonne idée ? Avec Xavier Depoorter, créateur de la semaine www.6jourspour.be et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.