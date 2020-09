Tendances Première : Un sommeil réparateur est essentiel pour être actif au travail. Oui mais comment fait-on? sur Auvio

Le manque de sommeil sommeille au travail : « La connaissance est le premier pas vers le changement ». Un sommeil réparateur est essentiel pour être concentré et actif pendant la journée de travail. Des études américaines et européennes montrent que les travailleurs fatigués sont jusqu’à 55 % moins productifs et 20 % plus absents que leurs collègues reposés. En outre, les travailleurs non reposés sont plus susceptibles d’avoir un accident du travail. Un wake-up call s’impose donc ! Avec le Docteur Inge Declercq (spécialiste du sommeil) et Jean-Olivier Collinet.