Tendances Première : Nicolas Favez, L'art d'être coparents sur Auvio

Que l'on soit en couple, séparé, divorcé ou remarié : comment se mettre d'accord avec l'autre parent quand on discute des enfants ? Comment s'entendre sur ce que chacun fait et quand ? La parentalité, quelles que soient l'organisation familiale, les formes de garde ou les éventuelles recompositions, est aussi et sans doute avant tout un travail d'équipe. Comment apprendre à faire équipe ? Notre invité : Nicolas Favez pour son livre "L'art d'être coparents".