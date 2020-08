"Tous masqués", "Gardez les distances de sécurité et les gestes barrières indispensables"... Depuis quelques mois, les injonctions fusent et notre rapport aux autres change. Avec quels effets et quelles conséquences sur notre vie sociale ? Que change et que changera le masque dans notre rapport aux autres ? Pierre-Joseph Laurent nous livrera ses réflexions d'anthropologue sur la question.