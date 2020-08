Tendances Première : Les rebelles au travail, tous égaux devant l’autorité ? sur Auvio

Même si cela est plus lié à l’enfance, certains adultes restent pourtant indociles, même en entreprise… S’il est plus difficile d’envoyer paître son manager que ses parents, c’est rarement dans le monde du travail qu’on parvient à ne plus être rebelle face à l’autorité… Alors, pourquoi certains d’entre nous la rejettent-ils et d’autres non ? Y’a-t-il un “profil type” du salarié rebelle ? Analyse de Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.