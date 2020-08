Comment évoquer le harcèlement et le courage de dire "non" avec des ados et des enfants ? Trois livres présentés par Déborah Danblon amènent à la réflexion sur le sujet. Elle nous les présentera. "La sans visage" de Louise Mey "Tenir debout dans la nuit" d'Eric Pessan Lino (et les autres) de Mathieu Pierloot et Baptiste Amsallem. Aux éditions l'Ecole Des Loisirs.