Tendances Première : « Slow worker », Et s'il fallait ralentir plutôt qu'accélérer ? sur Auvio

Avec la crise du Covid-19, c’est le monde du travail tout entier qui est amené à se réinventer. Si le télétravail fait déjà des émules, des idées plus novatrices comme la semaine de quatre jours ou de quatre heures, bruissent aussi dans les couloirs des entreprises. Moins d’heures de travail, des salarié·e·s plus heureux et des projets bien portants : le credo ne date pourtant pas d’hier ! Lumière sur cette la tendance du « slow working », avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself. www.jobyourself.be