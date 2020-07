Tendances Première : Le bilan de compétences, le must-have de cet été ? sur Auvio

Le bilan de compétences est en train de devenir le must-have du (dé) confinement et cet été avant la rentrée. L'outil séduit les tourmentés du sens au travail comme les indécis en quête d'un emploi ou les partisans d'un changement de vie. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce dispositif ? En quoi consiste-t-il, en quoi est-il utile et comment peut-on en bénéficier ? On en parle avec Jean-Olivier Collinet, de Job Yourself. "Réinventer sa vie professionnelle..." Marion de la Forest Divonne Ed. Eyrolleshttps://www.bruxellesformation.brussels/ https://www.leforem.be/ www.jobyourself.be