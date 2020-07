Marcella, sophrologue et écrivaine a écrit des « poèmes d’amour à retenir du bout du cœur, à dire du bout des lèvres et du bout des doigts, à souffler sur la peau ». On les retrouve à destination des parents dans un livre édité par Les Venterniers et illustré par Marie Poirier, « Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés de 9 secondes à 9 mois et au-delà) ». www.sophropower.com