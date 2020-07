Tendances Première : Le Robot Mr Beam rend visite aux enfants malades. sur Auvio

Durant la crise sanitaire, les enfants hospitalisés au Service de Pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc n’ont plus eu accès aux différentes animations organisées pour eux par des clowns, musicien-nes et artistes. C’est pourquoi l’UCLouvain a prêté aux Cliniques son robot de téléprésence, Mister Beam pour permettre des interactions à distance. Une « bulle d’air » selon les parents de ces enfants malades. On en parle avec Pascal Vangrunderbeeck, Conseiller pédagogique au numérique à l’UCLouvain.