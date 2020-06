Tendances Première : Confinement: Paroles d'enfants... sur Auvio

Nathalie Jacques est professeur de philosophie et citoyenneté. Au tout début du confinement, elle s’est trouvée fort démunie, seule sans ses élèves puisque les écoles étaient fermées. Elle a donc récolté via les réseaux sociaux la parole d’enfants sur cette situation inédite et pas facile à vivre qu’était le confinement… Et, avec la complicité de sa fille musicienne, Lisa Van Hamme, elle en a fait un podcast que l’on peut découvrir sur le site http://parlonsjeunes.be/thematique/confinement/