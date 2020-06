Tendances Première : Etre solidaire pour nos #foodheroes dans le monde ! sur Auvio

L’épidémie s’est étendue peu à peu dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine, ou encore d’Asie. Elle touche ainsi des pays dont les populations sont plus vulnérables. Outre les conséquences sanitaires, ce sont aussi les chaînes d’approvisionnement mondiales qui sont bouleversées. Fairtrade Belgium en appelle à la solidarité « Plus que jamais, soyons unis et solidaires pour nos #foodheroes partout dans le monde ». On en parle avec Charles Snoeck responsable advocacy pour Fairtrade Belgium