Tendances Première : Et si les salariés fixaient librement leur salaire ? Avec Jean-Olivier de jobyourself sur Auvio

Vu pendant la crise : des pilotes qui proposent de baisser leur salaire pour sauver leur entreprise, des patrons d’entreprises ou des ministres qui adaptent leur rémunération… Et si on nous laissait la liberté de choisir notre salaire ? Certaines entreprises ont déjà choisi, il y a quelques années, de laisser leurs collaborateurs choisir eux-mêmes leur salaire, avec plus ou moins de règles. Un parcours difficile, où la transparence est de mise et la pression parfois grande. Présenté par Jean-Olivier Collinet. http://jobyourself.be/