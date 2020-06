Tendances Première : L’économie du Donut, pour un monde plus équitable et durable. sur Auvio

Oxfam-Magasins du monde a lancé sa nouvelle campagne : « L’économie du Donut, pour un monde d’après plus équitable et durable ». Le COVID-19 nous a rappelé l’urgence sociale et environnementale et la faillite de notre modèle de société. Au travers de cette campagne, Oxfam-Magasins du monde veut rappeler la nécessité d’une transition écologique et sociale à la fois forte, rapide et équitable avec le Sud. Pour parler de l’économie du donut, on reçoit Pierre Santacatterina, directeur général d'Oxfam-Magasins du monde.