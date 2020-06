Tendances Première : Ré-Action Belgium : Réagir par la solidarité ! sur Auvio

Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité pour répondre aux défis de la crise que nous traversons. Les mesures sanitaires et la récession économique affectent particulièrement certaines populations et augmentent la précarité. Chacun peut agir à son échelle et dans sa communauté. Intégrer des réflexes d’entre-aide dans son quotidien pour définir la société de demain, c’est ce que propose Ré_action, le programme d’accompagnement à l’action de makesense. Avec Aline Buysschaert Coordinatrice Ré_action Belgium. https://makesense.org/re-action-belgique/