Tendances Première : Le télétravail va t’il enterrer l’Open Space ? sur Auvio

Post-confinement, l’heure est au bilan et les entreprises commencent à réfléchir à l’organisation du monde d’après. Le Covid-19 et son fort taux de contamination posent plus largement la question de l’abandon à court ou moyen terme de l’Open Space, espace de bureau ouvert où les salariés travaillent les uns à côté des autres et où le virus peut se propager facilement. La question est donc au coeur du débat : le télétravail va-t-il enterrer l’Open Space ? Avec Jean-Olivier Collinet, de JobYourself.