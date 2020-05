Tendances Première : UMons lance un site web dédié à la détection et à la compréhension de l’anxiété chez les jeunes (de 3 à 25 ans) sur Auvio

Des chercheuses de l’Université de Mons (UMONS) mettent en commun leur expertise pour créer un site web dédié à la détection et à la compréhension de l’anxiété chez les plus jeunes d’entre nous (de 3 à 25 ans). On en parle avec Laurence Ris, Professeure de Neurophysiologie, cheffe du service de Neurosciences de l’UMons. https://www.home-stress-home.com