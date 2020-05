Tendances Première : "Mères au Front - Moeders in de Weer" : Changer notre société ! sur Auvio

Le dimanche de la Fête des Mères a été lancé "Mères au Front - Moeders in de Weer" pour gonfler encore la masse des citoyen.nes qui exigent des alternatives au système actuel et expriment leurs rêves d'un autre monde, porté.e.s par l'amour pour les générations futures. Mères au Fronts - Moeders in de Weer est un mouvement citoyen volontaire inclusif qui inclut tous ceux et celles qui se sentent habités par cet élan maternel désireux de protéger ceux et celles qu’on a mis au monde. Il a été initié par des mères, de leur plein gré mais est ouvert à toutes et tous. On en parle avec Caroline Lesire, coordinatrice d'Emergences Site web : www.meresaufront.be Page Facebook : https://www.facebook.com/meresaufrontmoedersindeweer/ Instagram : @MeresaufrontBelgique