Tendances Première : Désamorcer des conflits en télétravail et au travail. Avec Jean-Olivier Collinet, de Jobyourself sur Auvio

Désamorcer des conflits en télétravail (et au travail) : mode d’emploi ! La crise du coronavirus bouscule notre manière de travailler. Cette nouvelle organisation improvisée est également un terreau fertile pour les tensions au sein des équipes. Pour vous aider à traverser cette période particulière et désamorcer les conflits, voici quelques conseils et astuces par Jean-Olivier Collinet, de Jobyourself. www.jobyourself.be