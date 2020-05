Tendances Première : L'importance de l'imagination. Avec Ilios Kotsou sur Auvio

Ilios Kotsou, psychologue spécialisé dans l’intelligence émotionnelle et la pleine conscience, cofondateur de l’association Emergences, propose, chaque soir, sur le coup de 18h30, des plages de méditation et de partage sur la page FacebookPrezens. Il décrypte pour nous l'importance de l'imagination et le risque de la pensée binaire dans ce monde incertain et le sentiment d'interdépendance positive (concilier autonomie et liens). https://www.facebook.com/presencesolidaire/