Tendances Première : La Web série "Papy booom", une bouffée de bonne humeur bienvenue sur Auvio

Alors que l'actualité de ces dernières semaines évoque de manière bien sombre le quotidien de certaines maisons de repos, nous mettrons l'accent aujourd'hui sur une série d'initiatives mises en place dans une maison de repos à Molenbeek. Web série intitulée "Papy booom", rencontres avec les jeunes du quartier ou des artistes, cours, ateliers... le tout mené par un homme qui se rêvait GO et qui "réveille ses papys et mamys" dans leur envie d'être créatifs : Youssef Kadar. https://www.facebook.com/PapyBooom/