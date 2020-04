Tendances Première : Bas les Masques, une ASBL de chant, danse et théâtre pour jeunes qui fête ses 20 ans et s'adapte au confinement sur Auvio

LES TRIBUS Bas les Masques est une ASBL de chant, danse et théâtre pour les jeunes de 4 à 18 ans basée à Bruxelles, Gembloux, Mont-saint-Guibert, Wavre et Nivelles. Une grande famille artistique de plus de 400 jeunes qui fête ses 20 ans… en plein confinement ! Mais l’association n’a pas dit son dernier mot. Défis, travail artistique... ils ne manquent pas d'originalité pour continuer à faire "bosser" leurs jeunes. Avec Amandine Pitance Chargée de Communication - Chef de chœur Bas les Masques et Vincent Van Laethem, coordinateur de Bas les masques. https://www.baslesmasques.be/